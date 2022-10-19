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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовался автомобильный затор

Общество
19.10.2022 16:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-podezde-k-krymskomu-mostu-so-storony-kubani-obrazovalsya-avtomobilnyj-zator
Видео канала «Кубань 24»

Он начинается от пункта досмотра. В работе правоохранителей ничего не изменилось. Пробка появилась из-за большого числа желающих попасть на полуостров.

«Перед Крымским мостом придется немного постоять. Здесь проводится досмотр. Все для безопасности пассажиров. Сама процедура занимает около 15 минут. Но из-за того, что желающих перебраться на другую сторону много, от пункта досмотра образовалась длинная пробка», — сообщает корреспондент Владислава Гизикова.

Читайте также: поврежденные пролеты Крымского моста планируют демонтировать до конца года.

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