Поврежденные пролеты Крымского моста планируют демонтировать до конца года

Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

О планах по демонтажу поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно.

«До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролета, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены — их тоже демонтируем. На сегодняшний день уже заказан металл. Работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста», — цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

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