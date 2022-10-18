Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Поврежденные пролеты Крымского моста планируют демонтировать до конца года

Происшествия
18.10.2022 15:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdennye-prolety-krymskogo-mosta-planiruyut-demontirovat-do-kontsa-goda
Поврежденные пролеты Крымского моста планируют демонтировать до конца года
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

О планах по демонтажу поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно.

«До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролета, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены — их тоже демонтируем. На сегодняшний день уже заказан металл. Работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста», — цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

Читайте также: из Новороссийска в Крым по железной дороге отправили уже 2,8 тыс. тонн цемента.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
  5. В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях