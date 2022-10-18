Из Новороссийска в Крым по железной дороге отправили уже 2,8 тыс. тонн цемента
В условиях ограничения движения грузиков по Крымскому мосту РЖД совместно с Крымской железной дорогой организовали доставку грузов через Керченский пролив по железной дороге.
Отправили первый вагон с запасными частями. На очереди отправка продовольственных товаров, в том числе сахара и растительного масла. Из Новороссийска в Крым отправили цемент, который раньше возили фуры по автодорогам. Уже отправлено 2,8 тыс. т цемента. Сейчас идет погрузка еще 4,6 тыс. т цемента.
Перегруз грузов из автомобильных фур в крытые вагоны выполняют на грузовом дворе железнодорожной станции Анапы. К перевалке грузов на станции Тимашевской подготовили 20-футовые контейнеры.
В РЖД запустили круглосуточную горячую линию для поддержки грузоотправителей 8 (800) 775-40-12. Также можно обратиться по адресу [email protected], сообщает Минтранс РФ в Telegram.
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