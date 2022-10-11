Крымская железная дорога и РЖД организуют доставку грузов через Керченский пролив
Экономика
11.10.2022 09:41
КЖД и РЖД готовы оперативно переключить грузы с автомобильного на железнодорожный транспорт. Об этом сообщили 11 октября в Минтрансе РФ.
Погрузку планируют организовать на грузовых дворах Анапы и Тимашевской. В настоящее время уже доступна перевозка тарно-штучных грузов. Кроме того, грузов в крытых вагонах и контейнерах. Также партии грузов будут формироваться на грузовых дворах Крыма.
В РЖД запустили круглосуточную горячую линию для поддержки грузоотправителей 8-800-775-40-12. Также можно обратиться по адресу [email protected], пишет «Коммерсантъ».
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