Крымская железная дорога и РЖД организуют доставку грузов через Керченский пролив

Фото пресс-службы ОАО РЖД

КЖД и РЖД готовы оперативно переключить грузы с автомобильного на железнодорожный транспорт. Об этом сообщили 11 октября в Минтрансе РФ.

Погрузку планируют организовать на грузовых дворах Анапы и Тимашевской. В настоящее время уже доступна перевозка тарно-штучных грузов. Кроме того, грузов в крытых вагонах и контейнерах. Также партии грузов будут формироваться на грузовых дворах Крыма.

В РЖД запустили круглосуточную горячую линию для поддержки грузоотправителей 8-800-775-40-12. Также можно обратиться по адресу [email protected], пишет «Коммерсантъ».

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