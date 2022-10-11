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На Керченской переправе запустили все четыре парома

Общество
11.10.2022 08:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-zapustili-vse-chetyre-paroma
На Керченской переправе запустили все четыре парома
Фото kukarta.ru

Об этом утром 11 октября сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он рассказал, что на переправе между Крымом и Краснодарским краем ожидают также дополнительные суда.

«Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска «Лаврентий». И еще (дополнительные суда — ред.) ждем. В пути еще как минимум один паром», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Он отметил, что ожидается железнодорожный паром. Его переоборудуют для перевозки автомобилей.

Читайте также: Кондратьев поручил предусмотреть дополнительные места для стоянок грузовиков в районе Керченской переправы.

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