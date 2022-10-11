На Керченской переправе запустили все четыре парома
Общество
11.10.2022 08:11
Об этом утром 11 октября сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Он рассказал, что на переправе между Крымом и Краснодарским краем ожидают также дополнительные суда.
«Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска «Лаврентий». И еще (дополнительные суда — ред.) ждем. В пути еще как минимум один паром», — цитирует Лукашенко ТАСС.
Он отметил, что ожидается железнодорожный паром. Его переоборудуют для перевозки автомобилей.
Читайте также: Кондратьев поручил предусмотреть дополнительные места для стоянок грузовиков в районе Керченской переправы.
Популярные новости
- В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
- Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
- Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?