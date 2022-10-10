Кондратьев поручил предусмотреть дополнительные места для стоянок грузовиков в районе Керченской переправы

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин 10 октября провели заседание оперативного штаба по вопросам организации транспортного сообщения между Кубанью и Крымом.

Участие в заседании приняли прокурор Кубани Сергей Табельский, руководитель следственного управления СК РФ по региону Андрей Маслов. А также начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев.

«Благодарен всем службам за оперативную работу. Нам удалось быстро организовать перехватывающие стоянки, пункты обогрева, полевые кухни. Движение по Крымскому мосту открыто по двум полосам только для легковых автомобилей. Для грузовых — действует паромная переправа, которая зависит от погодных условий. Важно информировать водителей на всем пути следования о месте расположения стоянок, изменениях в работе переправы», — сказал Кондратьев.

В Темрюкском районе действует «желтый» уровень террористической опасности. Из-за тщательного досмотра транспорта и погодных условий на трассе образуется пробка из грузовых и легковых автомобилей.

Сергей Захарихин призвал увеличить на пропускных пунктах число сотрудников от всех задействованных ведомств. Табельский в свою очередь отметил, что необходимо оперативно увеличить число паромов до четырех. Это ускорит работу переправы.

Кондратьев поручил главам Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов в случае необходимости предусмотреть дополнительные места для стоянки большегрузов, ожидающих очереди на паром.

«Провели оперштаб по вопросам организации транспортного сообщения между Краснодарским краем и Крымом. Со вчерашнего дня для легковых машин уже открыли две полосы движения по мосту. Автобусы и грузовики переправляют на пароме. Со своей стороны для водителей большегрузов организовали перехватывающие парковки: с водой, горячим питанием. Главам Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов поручил предусмотреть места для новых пунктов в случае необходимости», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что площадки должны быть в полной мере обеспечены питанием и водой. Он призвал жителей и гостей края с пониманием отнестись к мерам безопасности. А также обратился с просьбой без необходимости не выезжать в сторону Крымского моста и Керченской паромной переправы.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков доложил, что на местах скопления машин по трассе дежурят волонтеры. На парковках водители обеспечены всем необходимым. Сегодня в районе около 700 большегрузов, временные парковки заполнены на 70%. Муниципалитет рассматривает возможность открытия дополнительных стоянок.

По словам главы Славянского района Романа Синяговского, в муниципалитете действует одна парковка на 350 машин. В настоящее время она практически заполнена. Уже подготовили вторую парковку на 70 фур. Там имеются санитарные комнаты и пункт обогрева. В районе рассматривают возможность обустройства дополнительных стоянок, сообщили в пресс-службеа администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков.