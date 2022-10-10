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На Керчерской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков

Общество
10.10.2022 14:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kercherskoj-paromnoj-pereprave-skopilos-poryadka-700-gruzovikov
На Керчерской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков
Фото kukarta.ru

Оперативный штаб Краснодарского края просит владельцев грузовиков и пассажирских автобусов по возможности отложить поездки в Крым.

По последним данным, в очереди на переправу сейчас находятся около 700 грузовых автомобилей. К вечеру 9 октября в обе стороны перевезли 162 грузовика.

В настоящее время по Крымскому мосту организовали движение только для легковых автомобилей. Автобусы и грузовики доставляет паромная переправа из порта Кавказ в Керчь.

По объективным причинам переправа не может обеспечить пропуск, сопоставимый с трафиком по Крымскому мосту. Сейчас организовали восемь стоянок, где водители могут дождаться своей очереди. Им обеспечили все необходимые условия.

Очередь на паромную перевозку продолжает расти. Пассажирские компании и операторов грузоперевозок просят учитывать ситуацию и, по возможности, перенести рейс. В приоритетном порядке на паром будут запускать скоропортящиеся грузы.

Масштабы перевозок будут расширяться. Так, 10 октября планируют запустить третий автомобильно-пассажирский паром. До 16 октября на линию выйдет еще одно судно.

Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации в очереди на паромную переправу, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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