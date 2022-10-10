На подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидировали автомобильные заторы
Общество
10.10.2022 11:24
Об этом 10 октября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
По словам главы района, стоянки-накопители работают круглосуточно, автомобилистов обеспечивают горячим питанием и водой.
«Для этих целей мобилизовали сотрудников администрации, спасотряда, казаков, волонтеров. Сейчас ситуация на дорогах района штатная, заторы отсутствуют», — написал Федор Бабенков в Telegram.
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