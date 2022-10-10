На подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидировали автомобильные заторы

Фото t.me/FedorBabenkov

Об этом 10 октября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

По словам главы района, стоянки-накопители работают круглосуточно, автомобилистов обеспечивают горячим питанием и водой.

«Для этих целей мобилизовали сотрудников администрации, спасотряда, казаков, волонтеров. Сейчас ситуация на дорогах района штатная, заторы отсутствуют», — написал Федор Бабенков в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае число временных стоянок для следующих в Крым машин увеличили до 8.