В Краснодарском крае число временных стоянок для следующих в Крым машин увеличили до 8
Об этом сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
В Темрюкском районе работают 8 стоянок для автотранспорта, следующего в направлении Крыма: 2 в поселке Соленом, по 1 стоянке на развилках автомобильных дорог Новороссийск — Керчь и Тамань — Волна, 1 в станице Вышестеблиевской, 1 в станице Старотитаровской, 2 на автодороге Новороссийск — Керчь и 1 по трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.
Стоянки оборудованы освещением, биотуалетами, пунктами обогрева, а также полевыми кухнями. Все стоянки работают круглосуточно. Их работу координируют сотрудники краевого министерства ГО и ЧС края, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью и утром 9 октября в районе порта Кавказ, в Тамани и в поселке Ильич работали 3 площадки, который принимали едущих в направлении Крыма людей.
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