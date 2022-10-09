Стоянки для водителей в районе Крымского моста за ночь приняли около 1,2 тыс. автомобилей

Фото Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ночью и утром 9 октября развернутые в районе порта Кавказ, в Тамани и в поселке Ильич площадки продолжали принимать людей.

Работают не только стоянки для транспорта, развернуты также пункты обогрева, полевая кухня, где ожидающие погрузки на паром люди могут поесть и согреться.

В течение дня 8 октября и ночью 9 октября площадка в районе порта «Кавказ» приняла около 800 автомобилей, в основном легковых. В поселке Ильич площадкой воспользовались около 400 автомобилей, в Тамани — около 400. С утра 9 октября стоянки продолжают свою работу в штатном режиме. Пассажиры в машинах ждут погрузки на паром.

На местах дежурят медики, казаки, специалисты ГО и ЧС, волонтеры. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева работу площадок курирует вице-губернатор Евгений Наумов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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