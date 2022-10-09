На Кубани казаки развернули полевую кухню для людей, ждущих возобновления движения по Крымскому мосту

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Для ликвидации последствий происшествия на Крымском мосту по приказу атамана Таманского казачьего отдела казачьего полковника Ивана Безуглого по тревоге подняли казаков Темрюкского РКО во главе с атаманом Виталием Хандошкой.

Казаки будут обеспечивать порядок и безопасность в районе происшествия, а также оказывать помощь людям, которые остались на берегу Таманского полуострова из-за приостановки железнодорожного и автомобильного сообщения через Крымский мост.

Казаки организовали свою полевую кухню и развернули палатки, в которых люди могут согреться и поесть, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска в Telegram.

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