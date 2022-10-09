На Кубани казаки развернули полевую кухню для людей, ждущих возобновления движения по Крымскому мосту
Общество
09.10.2022 10:00
Для ликвидации последствий происшествия на Крымском мосту по приказу атамана Таманского казачьего отдела казачьего полковника Ивана Безуглого по тревоге подняли казаков Темрюкского РКО во главе с атаманом Виталием Хандошкой.
Казаки будут обеспечивать порядок и безопасность в районе происшествия, а также оказывать помощь людям, которые остались на берегу Таманского полуострова из-за приостановки железнодорожного и автомобильного сообщения через Крымский мост.
Казаки организовали свою полевую кухню и развернули палатки, в которых люди могут согреться и поесть, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска в Telegram.
Читайте также: вторую полосу поврежденного участка Крымского моста планируют открыть 9 октября.
Популярные новости
- В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
- Краснодарский край готов принять на отдых 10 тыс. человек из Херсонской области
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- За ночь паром выполнил три рейса между Крымом и Краснодарским краем
- Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?