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На Кубани казаки развернули полевую кухню для людей, ждущих возобновления движения по Крымскому мосту

Общество
09.10.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-kazaki-razvernuli-polevuyu-kuhnyu-dlya-lyudej-zhdushhih-vozobnovleniya-dvizheniya-po-krymskomu-mostu
На Кубани казаки развернули полевую кухню для людей, ждущих возобновления движения по Крымскому мосту
Фото t.me/kazakikubani

Для ликвидации последствий происшествия на Крымском мосту по приказу атамана Таманского казачьего отдела казачьего полковника Ивана Безуглого по тревоге подняли казаков Темрюкского РКО во главе с атаманом Виталием Хандошкой.

Казаки будут обеспечивать порядок и безопасность в районе происшествия, а также оказывать помощь людям, которые остались на берегу Таманского полуострова из-за приостановки железнодорожного и автомобильного сообщения через Крымский мост.

Казаки организовали свою полевую кухню и развернули палатки, в которых люди могут согреться и поесть, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска в Telegram.

Читайте также: вторую полосу поврежденного участка Крымского моста планируют открыть 9 октября.

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