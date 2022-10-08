Вторую полосу поврежденного участка Крымского моста планируют открыть 9 октября

Фото инфоцентр «Крымский мост»

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что специалисты уже определили объемы работ по восстановлению Крымского моста и заказали строительные материалы.

«Запущено автомобильное движение по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить ситуацию, чтобы завтра запустить движение в течение дня по двум полосам», — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, для открытия второй полосы поврежденного участка Крымского моста уже проводят инструментальное обследование.

Он также отметил, что пропускную способность реверса на Крымском мосту уже в ближайшее время планируют увеличить вдвое — 100 автомобилей, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Минтранса РФ сообщили о получении разрешения на движение поездов по Крымскому мосту. 8 октября из Крыма по графику планируют отправить поезда: из Симферополя в Москву и Кисловодск, из Севастополя в Санкт-Петербург, а также из Евпатории в Москву.

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