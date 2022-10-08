На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ.

Министр транспорта России Виталий Савельев на заседании оперативного штаба заслушал доклады о состоянии конструкций Крымского моста после взрыва, который произошел утром 8 октября.

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», – сказал Савельев.

Глава Минтранса также поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту, в том числе по проведению усиленного досмотра, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что движение автомобилей по Крымскому мосту уже возобновили.

«На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра», — написал Аксенов в Telegram.

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