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Движение поездов на Крымском мосту возобновят 8 октября в 20:00

Общество
08.10.2022 15:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-poezdov-na-krymskom-mostu-vozobnovyat-8-oktyabrya-v-20-00
Движение поездов на Крымском мосту возобновят 8 октября в 20:00
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в Минтрансе. Такое решение приняли после оценки специалистами состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста.

Направлявшиеся в Крым четыре пассажирских поезда направили в Анапу. Среди них поезда, следовавшие в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос с назначением дополнительных поездов из Анапы и Новороссийска.

На вокзале Анапы организовали работу по возврату билетов. Пассажиры могут вернуть деньги без дополнительной платы. Для этой цели открыли дополнительные кассы, сообщает пресс-служба РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за подрыва грузовика на мосту движение поездов и автобусов в Крым приостановлено.

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