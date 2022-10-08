Движение поездов на Крымском мосту возобновят 8 октября в 20:00
Общество
08.10.2022 15:16
Об этом сообщили в Минтрансе. Такое решение приняли после оценки специалистами состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста.
Направлявшиеся в Крым четыре пассажирских поезда направили в Анапу. Среди них поезда, следовавшие в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос с назначением дополнительных поездов из Анапы и Новороссийска.
На вокзале Анапы организовали работу по возврату билетов. Пассажиры могут вернуть деньги без дополнительной платы. Для этой цели открыли дополнительные кассы, сообщает пресс-служба РЖД.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за подрыва грузовика на мосту движение поездов и автобусов в Крым приостановлено.
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