Движение поездов на Крымском мосту возобновят 8 октября в 20:00

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в Минтрансе. Такое решение приняли после оценки специалистами состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста.

Направлявшиеся в Крым четыре пассажирских поезда направили в Анапу. Среди них поезда, следовавшие в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос с назначением дополнительных поездов из Анапы и Новороссийска.

На вокзале Анапы организовали работу по возврату билетов. Пассажиры могут вернуть деньги без дополнительной платы. Для этой цели открыли дополнительные кассы, сообщает пресс-служба РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за подрыва грузовика на мосту движение поездов и автобусов в Крым приостановлено.