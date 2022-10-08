Из-за подрыва грузовика на мосту движение поездов и автобусов в Крым приостановлено
Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября около 6:00. В результате происшествия частично обрушились два пролета.
«В связи с происшествием на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк движение поездов временно приостановлено», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.
Задерживаются поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь. Также ожидается задержка поездов из Омска в Крым и из Симферополя в Смоленск и Пермь. Всего задерживаются восемь поездов.
Продажу билетов на поезда в Крым приостановили. Вернуть купленные билеты на отмененные или задержанные поезда можно без дополнительной платы. Сейчас в РЖД решают вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров.
Также из-за подрыва грузовика на мосту отменили все автобусные рейсы в материковую часть России. Об этом рассказали в «Крымавтотранс». Всего отменили 34 рейса, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября.
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