Из-за подрыва грузовика на мосту движение поездов и автобусов в Крым приостановлено

Фото из соцсетей

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября около 6:00. В результате происшествия частично обрушились два пролета.

«В связи с происшествием на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк движение поездов временно приостановлено», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Задерживаются поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь. Также ожидается задержка поездов из Омска в Крым и из Симферополя в Смоленск и Пермь. Всего задерживаются восемь поездов.

Продажу билетов на поезда в Крым приостановили. Вернуть купленные билеты на отмененные или задержанные поезда можно без дополнительной платы. Сейчас в РЖД решают вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров.

Также из-за подрыва грузовика на мосту отменили все автобусные рейсы в материковую часть России. Об этом рассказали в «Крымавтотранс». Всего отменили 34 рейса, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября.