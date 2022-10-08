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Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября

Общество
08.10.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/paromnaya-pereprava-mezhdu-krymom-i-krasnodarskim-kraem-nachnet-rabotat-s-8-oktyabrya
Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября
Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Рано утром 8 октября из-за подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту обрушились два пролета.

«По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — написал Аксенов в Telegram.

Глава Крыма отметил, что со стороны Керчи и Тамани подходят два поезда, которые растянут горевший состав.

Аксенов попросил отельеров продлить на день проживание отдыхающим, у которых 8 октября закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты компенсируют из регионального бюджета. Порядок озвучат 10 октября.

«Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы», — добавил глава Крыма.

РИА «Новости» сообщает, что первый паром в Керченском проливе уже начал переход для погрузки. Еще три парома готовятся к выходу в море.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК возбудил уголовное дело после подрыва грузовика на Крымском мосту.

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