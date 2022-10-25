В Краснодарском крае с 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе

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Решение частично ограничить проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе приняли на заседании оперштаба. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ограничение на въезд и передвижение по территории Кубани грузовиков, следующих в Крым через Керченскую паромную переправу, введут с 00:00 27 октября.

Исключения составляют грузы военного назначения, спецгрузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры. Также исключением являются скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

В списке грузов, которые можно провозить через Керченскую переправу, глубокозамороженные пищевые продукты. Скоропортящиеся продукты. В том числе, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты, мясо и продукты его переработки. А также иные продукты, требующие температурного режима перевозки. В списке товаров первой необходимости, которые разрешат перевозить через Керченскую переправу, подсолнечное масло, сахар, соль, чай, пшеничная мука, хлебобулочные изделия, крупы. А также кондитерские изделия, макароны, фрукты и овощи, консервы и детские питание.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости — средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, антисептики, влажные и сухие салфетки, мыло, зубная паста и зубные щетки, туалетная бумага, прокладки, подгузники. А также стиральный порошок, спички, свечи, пеленки для новорожденных, детские шампуни, кремы, бутылочки и соски. Кроме того, в списке зоотовары, смазочные материалы, битум дорожный, виноград, сусло, спирты, дрожжи. Соевое масло, комбикорма, премиксы, гофротара и яйцо инкубационное.

Остальной грузовой транспорт должен будет воспользоваться сухопутным маршрутом — от Таганрога до Джанкоя. Минтранспорт края по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют «зеленый коридор».

Маршрут из Ростовской области в Крым проходит через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. По данным Минтранса РФ, маршрут оснащен автозаправками. Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС. Путь от Новоазовска, находящегося недалеко от границы Ростовской области, до Крыма займет порядка семи часов. Его продолжительность — 387 км.

Эти меры сократят время простоя большегрузов на подходах к Керченской переправе и ускорят доставку социально-значимых товаров. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия.

Еще одним способом доставки грузов остается железная дорога. Как переместить груз с автомобильного транспорта на железнодорожный можно узнать по ссылке. За консультацией грузоотправители могут круглосуточно обратиться на горячую линию РЖД 8-800-775-40-12, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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