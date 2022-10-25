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Через Керченскую паромную переправу перевезли 19,5 тыс. человек и 9,3 тыс. грузовиков

Общество
25.10.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-perevezli-19-5-tys-chelovek-i-9-3-tys-gruzovikov
Через Керченскую паромную переправу перевезли 19,5 тыс. человек и 9,3 тыс. грузовиков
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Работу паромов на переправе через Керченский пролив возобновили с 9 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту.

По данным на 7:00 25 октября, на Керченской паромной переправе в обе стороны перевезли 19 тыс. 592 пассажира и 9 тыс. 312 автомобилей — среднетоннажных и большегрузных грузовиков, а также 63 железнодорожных вагона.

Всего с 9 октября шесть паромов совершили 267 рейсов через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают около 1 тыс. грузовиков.

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