Через Керченскую паромную переправу перевезли 19,5 тыс. человек и 9,3 тыс. грузовиков
Общество
25.10.2022 10:49
Работу паромов на переправе через Керченский пролив возобновили с 9 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту.
По данным на 7:00 25 октября, на Керченской паромной переправе в обе стороны перевезли 19 тыс. 592 пассажира и 9 тыс. 312 автомобилей — среднетоннажных и большегрузных грузовиков, а также 63 железнодорожных вагона.
Всего с 9 октября шесть паромов совершили 267 рейсов через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Читайте также: в Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают около 1 тыс. грузовиков.
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