На Кубани в очереди на Керченскую переправу ожидают около 1 тыс. грузовиков
Общество
24.10.2022 18:40
Основная часть грузовых автомобилей находится на парковках в Темрюкском районе, еще часть — в Славянском и Красноармейском районах.
Водителей грузовиков, которые прибыли на перехватывающие стоянки, регистрируют в электронной очереди. Водителям помогают зарегистрироваться в электронной очереди сотрудники парковок.
С начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября по 14:00 24 октября через Керченский пролив перевезли 18 тыс. 959 пассажира и 8 тыс. 664 автомобилей. Паромы выполнили 242 рейса.
На сайте Минтранса РФ водители могут найти актуальные данные об организации грузовых и пассажирских перевозок через Керченский пролив, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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