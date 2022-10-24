На Кубани в очереди на Керченскую переправу ожидают около 1 тыс. грузовиков

Фото Елены Задворной/ТАСС

Основная часть грузовых автомобилей находится на парковках в Темрюкском районе, еще часть — в Славянском и Красноармейском районах.

Водителей грузовиков, которые прибыли на перехватывающие стоянки, регистрируют в электронной очереди. Водителям помогают зарегистрироваться в электронной очереди сотрудники парковок.

С начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября по 14:00 24 октября через Керченский пролив перевезли 18 тыс. 959 пассажира и 8 тыс. 664 автомобилей. Паромы выполнили 242 рейса.

На сайте Минтранса РФ водители могут найти актуальные данные об организации грузовых и пассажирских перевозок через Керченский пролив, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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