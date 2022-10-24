На Крымском мосту строители начали собирать новые пролеты

Фото vk.com/krymsky.bridge

Об этом 24 октября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что на Крымский мост уже поставили весь объем металлоконструкций, необходимых для ремонта, — более 1,2 тыс. т.

«Их изготовили в рекордные сроки – за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов», — написал Хуснуллин в Telegram.

Вице-премьер отметил, что количество рабочих на Крымском мосту увеличили до 450 человек, а техники — до 45 единиц. Несмотря на сложные погодные условия, ремонтные работы на поврежденной части моста ведут в круглосуточном режиме — в две смены.

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