Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Крымском мосту строители начали собирать новые пролеты

Общество
24.10.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-stroiteli-nachali-sobirat-novye-prolety
На Крымском мосту строители начали собирать новые пролеты
Фото vk.com/krymsky.bridge

Об этом 24 октября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что на Крымский мост уже поставили весь объем металлоконструкций, необходимых для ремонта, — более 1,2 тыс. т.

«Их изготовили в рекордные сроки – за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов», — написал Хуснуллин в Telegram.

Вице-премьер отметил, что количество рабочих на Крымском мосту увеличили до 450 человек, а техники — до 45 единиц. Несмотря на сложные погодные условия, ремонтные работы на поврежденной части моста ведут в круглосуточном режиме — в две смены.

Читайте также: проект по ремонту железнодорожной части Крымского моста подготовят к ноябрю.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях