На Крымском мосту строители начали собирать новые пролеты
Общество
24.10.2022 16:54
Об этом 24 октября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что на Крымский мост уже поставили весь объем металлоконструкций, необходимых для ремонта, — более 1,2 тыс. т.
«Их изготовили в рекордные сроки – за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов», — написал Хуснуллин в Telegram.
Вице-премьер отметил, что количество рабочих на Крымском мосту увеличили до 450 человек, а техники — до 45 единиц. Несмотря на сложные погодные условия, ремонтные работы на поврежденной части моста ведут в круглосуточном режиме — в две смены.
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