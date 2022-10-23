Проект по ремонту железнодорожной части Крымского моста подготовят к ноябрю
Общество
23.10.2022 12:46
Об этом 23 октября в соцсетях рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — сообщил Хуснуллин в Telegram.
Вице-премьер подчеркнул, что движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту продолжается в штатном порядке, сообщает RT.
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