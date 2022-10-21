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Кондратьев принял участие в правительственном совещании по восстановлению Крымского моста

Политика
21.10.2022 18:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prinyal-uchastie-v-soveshhanii-po-vosstanovleniyu-krymskogo-mosta
Кондратьев принял участие в правительственном совещании по восстановлению Крымского моста

Заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждений на Крымском мосту прошло в Темрюкском районе. Его провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что строители уже полностью демонтировали барьерное ограждение и асфальтобетонное покрытие на поврежденном участке Крымского моста.

«Строители развернулись очень хорошо. Вижу работу в круглосуточном режиме по две смены. Очень оперативно идет разборка старых пролетов моста, как над водой, так и под водой», – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрели пункт досмотра транспорта перед Крымским мостом и пообщались с водителями.

«На территории края по пути следования к Керченской переправе организованы накопительные площадки для грузовых автомобилей. Перехватывающие стоянки обеспечены всем необходимым», — отметил Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что на специальных стоянках для грузовиков есть полевая кухня и пункты обогрева. Волонтеры раздают еду и воду водителям, находящимся в очереди перед портом «Кавказ».

Хуснуллин также рассказал, что специалисты в ближайшее время завершат обследование железнодорожной части Крымского моста. После этого можно будет начать восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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