В Тамань прибыли 15 фур с грузом для ремонта Крымского моста

Видео канала «Кубань 24»

Это первая партия новых опорных балок. Их общий вес превышает 200 т.

В каждой машине специальными ремнями закрепили от трех до четырех строительных систем, каждая порядка 2 м в высоту и столько же в ширину.

«Мы гарантировали полную сохранность на всем пути до Тамани. Если говорить в цифрах, то это почти 3 тыс. км, которые преодолели всего за три дня», — сказал директор службы по связям с общественностью транспортной компании Алексей Киселев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов.