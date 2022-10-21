В Тамань прибыли 15 фур с грузом для ремонта Крымского моста
Общество
21.10.2022 16:56
Это первая партия новых опорных балок. Их общий вес превышает 200 т.
В каждой машине специальными ремнями закрепили от трех до четырех строительных систем, каждая порядка 2 м в высоту и столько же в ширину.
«Мы гарантировали полную сохранность на всем пути до Тамани. Если говорить в цифрах, то это почти 3 тыс. км, которые преодолели всего за три дня», — сказал директор службы по связям с общественностью транспортной компании Алексей Киселев.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов.
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