Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Тамань прибыли 15 фур с грузом для ремонта Крымского моста

Общество
21.10.2022 16:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-taman-pribyli-15-fur-s-gruzom-dlya-remonta-krymskogo-mosta
Видео канала «Кубань 24»

Это первая партия новых опорных балок. Их общий вес превышает 200 т.

В каждой машине специальными ремнями закрепили от трех до четырех строительных систем, каждая порядка 2 м в высоту и столько же в ширину.

«Мы гарантировали полную сохранность на всем пути до Тамани. Если говорить в цифрах, то это почти 3 тыс. км, которые преодолели всего за три дня», — сказал директор службы по связям с общественностью транспортной компании Алексей Киселев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Росгвардии начали служебную проверку после тренировки в школе Геленджика
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Шины лопнули, колесо сломалось: фуру на трамвайные пути в Краснодаре «завел» навигатор
  5. МЧС предупредило о нагонной волне в Азовском море
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях