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На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов

Общество
20.10.2022 14:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-nachali-demontazh-povrezhdennyh-proletov
Видео «Кубань 24»

Дорожники демонтируют правые пролетные строения автомобильной части Крымского моста. Работы в круглосуточном режиме ведут 410 человек и 40 единиц техники.

«Ту часть моста, которая обрушилась в воду, тоже демонтируют. Вначале уберут барьерное ограждение, потом распилят дорогу. Таким образом, по частям из акватории на баржах вывезут поврежденное пролетное строение. На его место установят новое дорожное полотно», — рассказала с места событий корреспондент «Кубань 24» Владислава Гизикова.

Строители завершили работы по усилению левой части пролетов моста и провели статичные и динамические испытания металлоконструкции с помощью грузовых автомобилей.

Рабочие уже сняли асфальтобетонное покрытие с дороги и демонтировали поврежденные шок-трансмиттеры, принявшие на себя часть динамических нагрузок от взрыва, а также срезали барьерное ограждение с поврежденного пролета.

Сейчас Крымский мост открыт для проезда только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Движение транспорта идет по двум полосам левой части автомобильной части моста. В месте, где идут работы, ввели ограничение скорости до 30 км/ч.

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