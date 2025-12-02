В Новороссийске запустили мобильное приложение для поиска укрытий при атаке БПЛА

Приложение «Безопасный Новороссийск» с интерактивной картой укрытий и точек Wi-Fi работает без интернета и отправляет уведомления об угрозах, рассказал глава города-героя Андрей Кравченко.

Мэр объяснил актуальность нового сервиса увеличением числа атак беспилотников ВСУ на город, при этом возникают перебои со связью и мобильным интернетом.

«Безопасный Новороссийск» представляет собой интерактивную карту города, на которой отмечены все доступные укрытия и точки бесплатного доступа Wi-Fi. Одно из ключевых преимуществ — способность работать без мобильного интернета, сотовой связи и GPS-соединения», — написал Кравченко в Telegram.

Пользователи могут отметить свое местоположение и построить маршрут до ближайшего убежища. Благодаря интеграции приложения с муниципальной системой оповещения жители будут получать уведомления о надвигающихся угрозах, их отмене, плановых учениях и другой важной информации, уточнил мэр.

Кроме того, в приложении есть функция экстренной связи со службой «Безопасный город» для сообщений о чрезвычайных ситуациях, при обнаружении беспилотников или их обломков.

«Добавили и раздел с актуальными памятками, которые подскажут, как действовать в различных экстренных ситуациях. Приложение еще модернизируется и будет дополняться», — заключил Кравченко.

Читайте также: восемь украинских БПЛА сбили над Краснодарским краем ночью 2 декабря. Еще три дрона уничтожили над Черным морем. Обломки сбитых дронов обнаружили по 10 адресам в Северском районе. Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсинском округе.

Подпишись, здесь всегда интересно.