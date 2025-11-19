В Новороссийске задержали мужчину, вербовавшего диверсантов по заданию Украины

По информации УФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина действовал по заданию проукраинской террористической организации. Он пытался создать на территории региона диверсионно-разведывательные группы. Мужчину задержали в Новороссийске.

Установлено, что он вступил в состав действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации, которая продвигала в интернете идею о необходимости выхода Краснодарского края из состава России для вступления в Европейский союз и НАТО.

«Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

