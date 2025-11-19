Задержанный на Кубани бывший священник сознался в работе на спецслужбы Украины

Иерея Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери, который более 10 лет назад был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ, задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина признал вину в вербовке прихожан для террористической организации, действовавшей в интересах украинских спецслужб.

«Задержан сотрудниками ФСБ за участие в деятельности террористической организации. В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю», — заявил мужчина во время допроса.

По данным силовиков, священник вербовал прихожан и членов казачьих общин для участия в террористической группе, которая продвигала идею выхода Краснодарского края из состава России ради вступления в Евросоюз и НАТО.

Уточняется, что после начала спецоперации мужчина принял сторону Украины. С конца 2023 года он контактировал с представителями различных террористических формирований и по их заданиям занимался вербовкой новых участников, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске задержали лишенного сана священника, вербовавшего диверсантов. Мужчина действовал по заданию проукраинской террористической организации. Он пытался создать на территории региона диверсионно-разведывательные группы. В отношении священника возбудили уголовное дело.

