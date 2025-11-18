В Краснодаре 17-летняя девушка призывала подписчиков к терроризму

Призывы к террористической деятельности несовершеннолетняя опубликовала в своем аккаунте в мессенджере. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, недопустимые призывы к насилию и причинению вреда 17-летняя девушка опубликовала в июне 2025 года. Следователи предъявили обвинение несовершеннолетней. Теперь они выясняют причины, побудившие ее к такому поступку.

В следственном комитете напомнили, что действия террористического характера влекут за собой уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Спецслужбы иностранных государств активно вербуют молодежь через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в противоправной деятельности, склоняют их за денежное вознаграждение к совершению преступлений. Призываем граждан быть бдительными и помнить о серьезных наказаниях за совершение таких деяний», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Госдуме единогласно приняли закон о пожизненном лишении свободы за склонение детей к терроризму.

Подпишись, здесь всегда интересно.