Пожизненное лишение свободы за склонение детей к терроризму ввели в России

Общество
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Закон, ужесточающий ответственность за совершение преступлений против страны, единогласно приняли в Госдуме РФ 11 ноября. 

В Уголовный кодекс Российской Федерации внесли изменения, касающиеся наказания за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности. Теперь за подобное преступление грозит пожизненное лишение свободы. 

Среди прочих изменений также отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности и ограничение права на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение. Кроме того, ввели запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. 

В отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества установили ответственность не только за создание и руководство группировкой, но и за совершенные преступления. При совершении умышленных диверсионно-террористических преступлений, несущих особую опасность для общества, уголовная ответственность грозит уже с 14 лет. 

«Все эти меры направлены на защиту интересов страны, повышение ее безопасности, а также на то, чтобы уберечь граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — написал председатель ГД РФ Вячеслав Володин в Telegram. 

Читайте также: за убийства и изнасилования детей будут лишать приобретенного гражданства РФ.

