В Новороссийске сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Около 14:00 17 марта девочка-подросток вышла из дома в районе проспекта Дзержинского и до сих пор не вернулась. Телефон она с собой не взяла.

Созданы поисковые группы из сотрудников полиции и волонтеров, ведутся поиски по ориентировкам.

Девочка одета в пуховик сиреневого цвета, серые джинсовые штаны, толстовку цвета хаки, черные ботинки со шнурками.

Цвет волос — русый, средней длины. На лице есть веснушки, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 8 (909) 465-10-29.

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