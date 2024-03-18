Пропавшего в Анапе 10-летнего мальчика нашли живым

Накануне ребенок не вернулся домой с прогулки. Всю ночь его разыскивали десятки волонтеров отряда «Лиза Алерт», близкие и неравнодушные жители Анапы.

Сообщение о том, что 10-летнего мальчика нашли живым, появилось в Telegram-канале отряда «Лиза Алерт» утром 18 марта.

В пресс-службе ОМВД по Анапе сообщили, что 17 марта мальчик после прогулки отправился к бабушке, где остался ночевать. Матери об этом он не сообщил. Ребенка обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних полиции города-курорта и передали матери.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе в Telegram.

Читайте также: студентка из Москвы пропала без вести в Краснодаре при странных обстоятельствах.