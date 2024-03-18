Пропавшая на сутки в Новороссийске школьница вернулась домой

Около 14:00 17 марта 15-летняя девочка вышла из дома в городе-герое и больше о ее местонахождении ничего не было известно. Телефон она с собой не взяла и на связь не выходила.

Были созданы поисковые группы из сотрудников полиции и волонтеров, в СМИ были разосланы ориентировки.

Около 19:30 18 марта после суток поисков стало известно, что несовершеннолетняя вернулась домой.

Причины ухода подростка будут установлены правоохранительными органами в ходе проверки, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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