В Новороссийске составили список разрешенных мест для запуска фейерверков
На время новогодних каникул — с 29 декабря по 11 января — в Новороссийске установили особый противопожарный режим. Контроль установят за продажей и использованием пиротехнических изделий.
Администрация города утвердила список мест, где можно будет запускать пиротехнические изделия бытового назначения.
Всего в городе и пригороде таких мест 19:
- с. Абрау-Дюрсо – стадион, ул. Промышленная;
- ст. Натухаевская — стадион, угол ул. Красного Октября и ул. Чкалова;
- с. Южная Озереевка — пляж;
- с. Мысхако — площадка перед ДК «Мысхако», ул. Шоссейная, 34;
- Рекреационная зона «Мысхако», ул. Парковая, 17;
- с. Гайдук — стадион, ул. Стадионная;
- ст. Раевская — стадион, пересечение ул. Котова и ул. Героев;
- п. Верхнебаканский– площадка, ул. Титановская, д. 22, напротив поликлиники № 7;
- Пляж «Суджукская коса»;
- Пляж «Алексино»;
- «Форумная площадь»;
- Пляж «Нептун»;
- Пляж «Кристалл»;
- набережная имени адмирала Серебрякова, мыс Любви, площадка в районе памятника «Погибшим рыбакам»;
- Центральный городской пляж;
- Восточный внутригородской район, Сухумское шоссе, д. 84, площадка между памятником «Героям танкистам» и поликлиникой № 3;
- площадка на ул. Краснодарской, в районе д. 102 Б;
- с. Борисовка — площадка на ул. Суворова, д. 2 А;
- площадка возле автомойки по ул. Рязанской, д. 34.
В случае возгорания необходимо немедленно сообщить по телефонам 01, 112.
При этом власти города по-прежнему настоятельно призывают граждан отказаться от пиротехники во время праздников, в связи с проведением СВО.
«Давайте проявим сознательность и солидарность, отказавшись от запуска пиротехники ради общего блага и спокойствия! Праздничное настроение можно создать и другими, более безопасными и менее тревожными способами», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
