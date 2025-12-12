В Новороссийске составили список разрешенных мест для запуска фейерверков

На время новогодних каникул — с 29 декабря по 11 января — в Новороссийске установили особый противопожарный режим. Контроль установят за продажей и использованием пиротехнических изделий.

Администрация города утвердила список мест, где можно будет запускать пиротехнические изделия бытового назначения.

Всего в городе и пригороде таких мест 19:

с. Абрау-Дюрсо – стадион, ул. Промышленная;

ст. Натухаевская — стадион, угол ул. Красного Октября и ул. Чкалова;

с. Южная Озереевка — пляж;

с. Мысхако — площадка перед ДК «Мысхако», ул. Шоссейная, 34;

Рекреационная зона «Мысхако», ул. Парковая, 17;

с. Гайдук — стадион, ул. Стадионная;

ст. Раевская — стадион, пересечение ул. Котова и ул. Героев;

п. Верхнебаканский– площадка, ул. Титановская, д. 22, напротив поликлиники № 7;

Пляж «Суджукская коса»;

Пляж «Алексино»;

«Форумная площадь»;

Пляж «Нептун»;

Пляж «Кристалл»;

набережная имени адмирала Серебрякова, мыс Любви, площадка в районе памятника «Погибшим рыбакам»;

Центральный городской пляж;

Восточный внутригородской район, Сухумское шоссе, д. 84, площадка между памятником «Героям танкистам» и поликлиникой № 3;

площадка на ул. Краснодарской, в районе д. 102 Б;

с. Борисовка — площадка на ул. Суворова, д. 2 А;

площадка возле автомойки по ул. Рязанской, д. 34.

В случае возгорания необходимо немедленно сообщить по телефонам 01, 112.

При этом власти города по-прежнему настоятельно призывают граждан отказаться от пиротехники во время праздников, в связи с проведением СВО.

«Давайте проявим сознательность и солидарность, отказавшись от запуска пиротехники ради общего блага и спокойствия! Праздничное настроение можно создать и другими, более безопасными и менее тревожными способами», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

