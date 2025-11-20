За ущерб при запуске фейерверков россиян будут штрафовать на 50 тыс. рублей

Во избежание последствий запускать салюты необходимо на ровных пустых площадках вдалеке от жилых домов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил, что запуск фейерверков может привести к повреждению имущества или травмам. Эти последствия могут стать причиной для штрафа до 50 тыс. рублей.

За несоблюдение правил пожарной безопасности сумма штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, в случае действия особого противопожарного режима в регионе — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Если запуск фейерверков привел к пожару, повреждению имущества или легкому и среднему вреду здоровью, сумма штрафа составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кошелев отметил, что, в случае тяжелых травм или смерти, россиянам грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Кроме того, уголовное дело могут завести за уничтожение или повреждение имущества в крупном размере, что может привести к большому штрафу, лишению свободы сроком до года, а также к возмещению ущерба.

«Государственная жилищная инспекция во многих регионах рекомендует жителям воздержаться от запуска салютов и фейерверков. Однако, несмотря на это, граждане продолжают готовиться к праздникам, и запрещать это нецелесообразно», — добавил Кошелев.

Он напомнил, что запускать фейерверки нужно в местах, свободных от деревьев и линий электропередач. Также поблизости не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Парламентарий подчеркнул, что в некоторых городах есть специальные площадки, расположение которых можно узнать на официальных сайтах органов местного самоуправления.

«Если вы стали свидетелем запуска петард с балкона многоэтажного дома или во дворе, где много людей, самое правильное — позвонить по номеру 112», — цитирует Кошелева РИА «Новости».

