В Новороссийске отказались от массовых гуляний и фейерверка в Новый год

Об этом 11 декабря сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Он подчеркнул, что безопасность жителей и гостей города всегда в приоритете, потому в праздничные дни будут проводиться только локальные мероприятия. От массовых торжеств и от запуска праздничного фейерверка решили отказаться.

«Считаю морально недопустимым и неуместным использование пиротехники в то время, когда особое внимание уделяется спокойствию наших жителей», — сказал Кравченко.

Он также сообщил, что в новогоднюю ночь будет усилено патрулирование. К нему привлекут сотрудников полиции, казачества, народных дружинников и частных охранных предприятий. Охрану общественного порядка обеспечат также в общеобразовательных, культурных учреждениях во время проведения детских представлений и утренников.

В период рождественских богослужений вблизи 21 храма города-героя будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии, представители Новороссийского районного казачьего общества и народных дружин.

С 29 декабря по 11 января будет действовать особый противопожарный режим.

В период зимних праздников ожидается около 30 тыс. туристов. Бронирование номерного фонда в санаториях и гостиницах сейчас составляет порядка 50%.

«Все дежурные службы, силы и средства Новороссийского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут работать в усиленном режиме. Сделаем все от нас зависящее, чтобы каждый житель и гость города-героя чувствовал себя в безопасности и мог насладиться радостью зимних праздников», — написал Кравченко в Telegram.

Читайте также: жителям Кубани напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году.

Подпишись, здесь всегда интересно.