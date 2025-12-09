Жителям Кубани напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

Украшение домов и подъездов к Новому году может обернуться крупными штрафами. Существует ряд ограничений и правил пожарной безопасности.

Полного запрета нет, штрафы распространяются не на весь декор, но есть ряд ограничений. Их перечень зависит от типа собственности. Жильцы могут украсить подъезд, если это не нарушает правила и не мешает проходу соседей. Штрафы до 15 тыс. рублей возникают за нарушения безопасности.

Для декорирования нужно одобрение всех соседей. Согласно жилищному кодексу, подъезд — общее имущество собственников многоэтажки, а любые его изменения без разрешения считается незаконным. Также нужно уведомить управляющую компанию, если декор как-то повредит целостность помещения. Даже если разрешения получены, превращать подъезд в склад новогодних декораций нельзя.

Самое главное правило — безопасность важнее новогоднего настроения. Украшения лучше выбирать компактные. Запрещены легковоспламеняющийся декор, кустарная установка и использование несертифицированных гирлянд. Все электромонтажные работы должен провести специалист. Нельзя создавать пожароопасные ситуации. Жильцы не имеют права перекрывать лестницы, площадки, эвакуационные пути или закрывать доступ к щиткам и трубам.

Схожие правила также к украшению фасада дома и общих балконов. Если зафиксируют нарушения, то придется заплатить за праздничную атмосферу.

«Штраф возможен, если декор мешает эвакуации и закрывает огнетушитель, тогда придется заплатить от 5 до 10 тыс. рублей», — отмечает руководитель агентства недвижимости Валерия Керимова.

Такие строгие нормативы введены в целях безопасности. Любая искра или короткое замыкание может привести к серьезным последствиям. Совершенно другая история с квартирами. Их собственники могут украшать по своему усмотрению, но про безопасность забывать нельзя. Например, при использовании гирлянд не перегружать электрическую сеть, покупать только исправные и сертифицированные украшения. Кроме того, у новой иллюминации не должно быть резкого запах пластмассы, упаковка не должна быть нарушена, слишком дешевые гирлянды могут быть опасными.

Есть и нюансы при украшении частных домов. Можно вешать декор на фасад, крышу, забор, но нельзя устанавливать украшения на путях эвакуации и рядом с легковоспламеняющимися материалами. Помимо этого, они не должны мешать соседям, быть слишком яркими или шумными, в противном случае, они могут пожаловаться.

Читайте также: аренда жилья в Новый год больше всего подорожала в Краснодаре среди миллионников.

Подпишись, здесь всегда интересно.