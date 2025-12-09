Аренда жилья в Новый год больше всего подорожала в Краснодаре среди миллионников

В сравнении с прошлым годом в краевой столице эксперты зафиксировали подорожание суточной аренды в 15%.

Согласно данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно. ру», в Краснодаре стоимость аренды жилья в Новый год достигла 4 тыс. 720 рублей. Подорожание аренды в краевой столице связывают с открытием аэропорта, а также с активным развитием инфраструктуры.

«В городе появляются новые общественные пространства, места для досуга и арт-объекты. На праздники в Краснодаре ожидается множество мероприятий, город традиционно очень красиво украшают на Новый год», — отметил директор по маркетингу «Суточно. ру» Айрат Мусин.

В целом по России средняя стоимость аренды жилья в Новый год составляет 6 тыс. 840 рублей, что на 6% больше в сравнении с прошлым годом. Чаще всего туристы снимают однокомнатные квартиры и апартаменты, а также дома.

На 15% процентов аренда на Новый год подорожала также в Волгограде — до 4 тыс. 200 рублей. А в Ростовской области наоборот — аренда подешевела на 11%, до 3 тыс. 870 рублей.

В Санкт-Петербурге и Москве цены тоже выросли: в Питере — на 7%, до 6 тыс. 230 рублей, в столице — 6%, до 7 тыс. 470 рублей, сообщает ТАСС.

