Авиабилеты на новогодние каникулы в Сочи в среднем подорожали на 84%

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали цены на перелеты по России в январские праздники 2026 года.

Всего изучили стоимость 52 маршрутов и выяснили, что средний прирост цены на 1 января 2026 года по сравнению с 1 декабря 2025 года составляет +71,4%.

Рост на 50% и более зафиксирован на 32 маршрутах, на 100% и более — на 15 маршрутах. Снизились цены на шести маршрутах, не изменились только на одном.

Среди лидеров направлений по росту цен — Калининград, где средняя стоимость билетов в декабре выросла на 85%, Сочи — на 84% и Минводы — на 77%.

«Калининград лидирует по среднему подорожанию из-за огромного скачка на маршруте из Екатеринбурга (+112%). Сочи демонстрирует взрывной рост стоимости билетов из Москвы (+222%), что сильно поднимает средний показатель. Минеральные Воды — из Казани (+249%)», — уточнили в АТОР.

Согласно анализу ассоциации, в начале декабря 2025 года стоимость билетов в Сочи в крупнейшие аэропорты России на 1 января 2026 года без багажа — от 4,4 тыс. рублей до 20,1 тыс. рублей, с багажом — от 6,8 тыс. рублей до 24,3 тыс. рублей, сообщает Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России.

