В Сочи на Новый год забронировали самый дорогой тур за 2,3 млн рублей

Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Крым составляют топ по числу бронирований на новогодние праздники в стране.

В этом году доля бронирований в Краснодарском крае на Новый год снизилась с 54–55% до 47%, чек в премиальном сегменте в среднем вырос больше чем на 20%, в эконом-сегменте — на 3–4%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Эксперт отметила, что наиболее дорогие организованные туры на Новый год в горном кластере Сочи стоят более 1 млн рублей.

«Самый дорогой организованный тур на Новый год куплен на курорт «Роза Хутор», 11 дней для 6 человек стоят 2,3 млн рублей. На втором месте Красная поляна — 2,2 млн рублей за 10 ночей на двоих, 3 место — 1,5 млн рублей за 9 ночей на пятерых туристов. Четвертое место — 1,2 млн рублей за 19 дней на 4 человек и пятое место — отдых в Кисловодске, который стоит 1,1 млн рублей для трех человек за девять дней», — рассказала Ломидзе.

По словам директора Ассоциации турагрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, одновременно со спадом бронирований туров на горнолыжных курортах растет число самостоятельных бронирований.

Он отметил, что самое дорогое такое бронирование через турагрегаторы сделали на Красной Поляне. За 6 ночей трое взрослых и ребенок заплатят 1,2 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) России Алексана Мкртчяна, номерной фонд в Сочи бронируют с июня, в гостиницах, где стоимость была не завышена, загруженность уже составляет 80%. В местах с высокими ценами забронировано пока 65-70% мест.

