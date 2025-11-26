На 40% увеличилось количество бронирований в Краснодаре на Новый год

В некоторых отелях Краснодарского края места отдыха на новогодние праздники начали бронировать заранее.

Сейчас внимание туристов сосредоточено на отелях «с адекватными ценами». Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. По его словам, номерной фонд в Сочи бронируют с июня, в гостиницах, где стоимость была не завышена, загруженность уже составляет 80%. В местах с высокими ценами забронировано пока 65-70% мест.

Общая загрузка отелей и санаториев на побережье Сочи — около 60%. В Геленджике и Анапе загруженность немного ниже. По данным турагентств, глубина бронирований растет в Анапе. Сейчас туры в городе-курорте продаются на 15% лучше прошлого года. В Геленджике рост составил 15-20% по сравнению с прошлым годом.

При этом одним из лидеров бронирования стал Краснодар. В городе на новогодние праздники уже раскуплены 65% номеров.

«В целом рост по бронированию по сравнению с прошлым годом составляет 8%. Лидер прироста — Краснодар. Открытие аэропорта позволило увеличить запрос на 40%. В кубанскую столицу стало удобно прилетать из Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Питера, Москвы», — отметил Мкртчян.

Туроператоры делятся, что в крае складывается оптимистичная картина по бронированиям на новогодние праздники. Как отметил председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, чаще бронируют атмосферные варианты, где объекты уже начали украшать к Новому году и активно рассказывают об этом, сообщает «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре почти вдвое чаще стали бронировать жилье после открытия аэропорта. Больше всего пассажиров в краснодарский аэропорт прилетают из Москвы — 40% от всех приобретенных билетов. Далее идут Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа.

