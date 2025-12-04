В Новороссийске пострадавшие дома восстановят на средства для украшения города

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков сообщил, что власти планируют направить на восстановление пострадавших при атаке БПЛА домов средства, на которые могли бы обновить новогоднее убранство города.

Он пояснил, что восстановлении домов — дело, требующее времени и дополнительных средств.

«Для того, чтобы оперативно восстанавливать поврежденные здания, городу нужны дополнительные средства, значит, на чем-то надо попросту сэкономить», — отметил Гавриков.

Он уточнил, что экономия будет сделана за счет новогоднего оформления города. В городе установят новогоднюю елку и световые конструкции прошлых лет.

«Администрация вновь рассчитывает на понимание горожан. Ведь гораздо важнее помочь нашим жителям встретить Новый год в теплой квартире и с целыми окнами, чем наряжать город в такой не самый подходящий для этого период», — приводят слова заместителя мэра в пресс-службе городской администрации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск 25 ноября пострадали жилые дома в нескольких районах, повреждения также получили соцобъекты. В городе-герое удвоили разовую выплату за поврежденное от атаки БПЛА имущество. Теперь выплата составляет 30 тыс. рублей на человека.

