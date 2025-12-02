В Новороссийске удвоили разовую выплату за поврежденное от атаки БПЛА имущество

Речь идет о единовременной компенсации жителям города-героя, чье имущество пострадало от атак беспилотников. Теперь выплата составляет 30 тыс. рублей на человека.

Эта дополнительная мера поддержки предоставляется сверх компенсаций, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Решение о ее двукратном увеличении власти Новороссийска приняли из-за роста цен на стройматериалы и услуги. Прошлой суммы было недостаточно для покрытия расходов на восстановление жилья.

«Важно, что получить компенсацию могут только граждане, зарегистрированные в пострадавшем жилье», — уточнил глава города-героя Андрей Кравченко.

Подтвердить факт проживания в пострадавшем доме и оформить выплату можно в администрации своего внутригородского района. С собой нужно иметь паспорт с указанием прописки и акт о повреждении жилья, составленный специальной комиссией после осмотра.

«Мы гарантируем полное сопровождение каждого человека на всех этапах получения помощи, начиная от консультации и заканчивая выплатой компенсации. Спокойствие жителей города и уверенность в завтрашнем дне — наш главный приоритет», — цитирует Андрея Кравченко пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семьям погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составит 600 тыс. рублей, при получении легкого вреда здоровью — 300 тыс. рублей.

В Новороссийске завершили ремонт в домах, пострадавших от атаки БПЛА 24 сентября. Также специалисты приступают к ремонту домов, получивших повреждения после ночной атаки 24 ноября. По состоянию на 2 декабря, комиссия обследовала 259 поврежденных жилых объектов.

