В Новороссийске завершили ремонт в домах, пострадавших от атаки БПЛА 24 сентября

Об этом 2 декабря сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

Он рассказал, что во всех многоквартирных домах, пострадавших в результате налета украинских беспилотников 24 сентября уже завершили ремонтно-восстановительные работы. В полном объеме произведены выплаты пострадавшим.

Специалисты продолжают ремонт в многоквартирном доме, получившем повреждения после атаки БПЛА 3 мая. Ремонтные работы на 11 и 13 этажах планируют завершить до 20 декабря. Комиссия повторно составит сметы для ремонта двух квартир на 12 этаже. В сметы включат ремонт котла и радиаторов отопления.

Ремонт многоэтажки, наиболее пострадавшей от атаки киевского режима 14 ноября, планируют завершить к 1 февраля 2026 года. В доме повреждена 41 квартира. Еще 14 квартир повреждены в другом многоквартирном доме.

Также специалисты приступают к ремонту домов, пострадавших от ночной атаки 24 ноября. В двух наиболее пострадавших домах повреждена 101 квартира. Еще в одном многоквартирном доме предстоит восстановить 13 квартир.

По состоянию на 2 декабря комиссия обследовала 259 поврежденных жилых объектов. Установлен факт нарушения условий жизнедеятельности 662 человек, утраты имущества первой необходимости 21 человека. В жилых домах уже начат ремонт.

В администрациях внутригородских районов идет прием подтверждающих документов от граждан. Формируются личные дела семей и списки пострадавших граждан. Прорабатывается вопрос о выделении средств для выплат пострадавшим из резервного фонда Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

