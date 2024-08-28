В Новороссийске наградили подростков, которые спасли лес от пожара

Братьям Ярославу и Кириллу Божко из станицы Раевской мэр Новороссийска Андрей Кравченко вручил грамоты и сказал слова благодарности за их неравнодушие и бдительность.

Кроме того, грамоты получили и родители мальчиков — за достойное воспитание юных героев мама Валентина и отец Андрей тоже получили грамоты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о поступке подростков 25 августа в соцсетях рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ярослав и Кирилл находились дома, когда увидели густой дым, и сразу побежали в его сторону вниз по улице.

«Там из-за замыкания электропроводки загорелась бытовка, огонь перекинулся на лес. Мальчики вызвали пожарных, оповестили соседей. До последнего помогали в тушении приехавшим пожарным. Искренне благодарю родителей ребят — Валентину и Андрея за правильное воспитание детей, неравнодушие и бдительность которых помогли не допустить большой беды», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Семья Божко — коренные кубанцы и потомственные казаки. Ярославу 15 лет, а Кириллу — 12. Оба занимаются спортом и завоевали несколько наград на соревнованиях по смешанным единоборствам.

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