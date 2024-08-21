Заведующий поликлиникой рассказал о профессии врача школьнице в Сочи

В сочинскую Городскую больницу № 4 пришло письмо от 9-летней Вики Минибаевой, которая обратилась к главному врачу с вопросами о профессии медика.

По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, девочка мечтает стать врачом и готовит доклад для школьной научно-исследовательской конференции.

«Чтобы получить ответы на свои вопросы, Вика обратилась к главному врачу. Ответить на все важные вопросы девочки вызвался заведующий поликлиникой при больнице — врач-травматолог Степан Лемешкин», — написала замглавы края в Telegram.

Школьнице рассказали, из-за чего возникают синяки и шишки, как срастаются кости, а также показали процедурный кабинет и объяснили, как накладывать гипс.

«Наши учреждения все чаще идут навстречу интересам и любопытству ребят. Это отличный пример ранней профориентации школьников. Дети могут попробовать себя в разных ролях и, возможно, это станет первым шагом в их будущей профессиональной деятельности», — отметила Анна Минькова.

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