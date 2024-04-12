Эксперт Лаврова рассказала, как определиться с будущей профессией

Карьерный наставник из центра «Профессии будущего» Алина Лаврова поделилась советами, как определить свое призвание, если вы не знаете, чего вам действительно хочется.

Сначала, по мнению эксперта, стоит проанализировать свои навыки и компетенции, учитывая опыт работы, если такой имеется.

«Любая практика дает определенные навыки. Составьте список того, что вы делали ранее и что получалось лучше всего. Зная свои умения, проще подобрать сферу деятельности, в которой вы сможете развиваться. Это также поможет объяснить будущему работодателю на собеседовании, чем вы можете быть ему полезны», — посоветовала специалист.

Еще нужно учитывать свои интересы при выборе будущей профессии, продолжила Лаврова. Поскольку человек занят работой значительную часть дня, важно, чтобы она приносила удовлетворение.

«Например, если вам нравится рисовать, то вы можете попробовать себя в роли графического дизайнера или иллюстратора», — предложила карьерный наставник.

Кроме того, необходимо изучить текущие тренды на рынке труда. Они постоянно меняются, и специализации, которые были востребованы в одно время, могут резко стать неактуальными. В связи с этим стоит отмечать перспективы и свежие тенденции в той области, где вы хотели бы работать, добавила эксперт.

Также решить вопрос с выбором профессии можно при помощи профориентационных тестов. Они позволят выявить профессиональную направленность, сильные и слабые стороны человека, а также определить направление для карьерного выбора, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в апреле самыми высокооплачиваемыми стали вакансии кровельщика и водителя.