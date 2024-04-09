Кровельщик и водитель: самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Краснодаре

Аналитики сервиса по подбору работы проанализировали все предложения апреля в краевом центре и отобрали самые высокооплачиваемые.

Так, согласно ситуации на рынке труда, больше всего готовы платить кровельщику в строительной компании — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц.

Второе место списка заняла вакансия водителя категории «Е». Будущему сотруднику предлагают зарплату от 150 тыс. рублей. Еще для иногородних соискателей на эту должность предусмотрена помощь с жильем.

На третьем месте оказалась вакансия менеджера по продажам в компанию, которая занимается комплексным оснащением отелей. Кандидату предлагают зарплату от 125 тыс. до 193 тыс. рублей. Кроме того, специалист сможет рассчитывать на премии, компенсацию командировочных расходов и гибкий график.

Также в рейтинг попала вакансия главного бухгалтера. Девелопер федерального уровня предлагает специалисту на этой должности от 120 тыс. до 150 тыс. рублей ежемесячно.

Замыкает список вакансия водителя автомобиля. Ему предлагают ежемесячную оплату труда от 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба SuperJob.

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