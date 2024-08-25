Кондратьев поблагодарил двоих школьников за спасение леса от пожара на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 августа в своих соцсетях рассказал о том, как двое братьев Ярослав и Кирилл Божко из станицы Раевской спасли лес от пожара.

По словам главы региона, братья Ярослав и Кирилл Божко находились дома, когда увидели густой дым.

«Не раздумывая, ребята бросились в его сторону вниз по улице. Там из-за замыкания электропроводки загорелась бытовка, огонь перекинулся на лес. Мальчики вызвали пожарных, оповестили соседей. До последнего помогали в тушении приехавшим пожарным. Искренне благодарю родителей ребят — Валентину и Андрея за правильное воспитание детей, неравнодушие и бдительность которых помогли не допустить большой беды», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что Кубань может гордиться нашим подрастающим поколением.

Семья Божко — коренные кубанцы, потомственные казаки. 15-летний Ярослав и 12-летний Кирилл занимаются спортом. Братья завоевали несколько наград на соревнованиях по смешанным единоборствам.

В краевом управлении МЧС рассматривается решение о поощрении школьников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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