Кондратьев поздравил жителей Кубани с 232-й годовщиной высадки казаков в Тамани

Первые казаки-переселенцы высадились на территории Кубани 25 августа 1792 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил о том, что 232 года прошло со дня высадки казаков на благодатные земли Кубани. Первые казаки-переселенцы основали 40 куреней, которые впоследствии стали городами и станицами.

«Сегодня в нашем крае живут тысячи потомков переселенцев. Это казаки в десятых поколениях. И в каждой семье свято чтут историю, традиции и культуру кубанского казачества. Как и много лет назад, сейчас они с честью несут государственную службу на границах края, принимают участие в специальной военной операции», — написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Глава региона также подчеркнул, что казаки всегда верой и правдой служили своему Отечеству. По словам Кондратьева, жители региона по праву гордятся своим славным прошлым.

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