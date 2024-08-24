Кондратьев наградил победителей скачек на Кубок губернатора Кубани
Главное событие скакового сезона прошло 24 августа на Краснодарском ипподроме.
Мероприятие посетили председатель ЗСК Юрий Бурлачко, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Кондратенко, депутат Госдумы Николай Долуда, вице-губернаторы Андрей Коробка и Александр Власов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил важность турнира. По его словам, это не только дань вековым традициям верховой езды, но и возможность дать коневодству новый импульс развития.
«Сегодня в крае более 8 тыс. лошадей. Из них 1,5 тыс. лошадей — это племенные. Их выращивают в 11 крупных коневодческих хозяйствах Кубани. А конным спортом у нас занимаются более 3,5 тыс. мальчишек и девчонок. Конный спорт должен быть востребован, это принципиально важно для казачьего края, где к лошадям всегда было особое отношение. На Кубани говорили: казак без коня, что воин без ружья. Спасибо мастерам, которые показали нам зрелищную, красивую борьбу», — сказал Кондратьев.
Всего прошли 11 забегов. На дистанциях от 1 км до 2,4 км состязались лучшие лошади России чистокровных английской, ахалтекинской, арабской пород. В целом наездники разыграли более 26 млн рублей.
В скачке на Кубок губернатора призовой фонд составлял 10 млн рублей. Первым пришел жокей Руслан Круглыхин на жеребце Ледженд Барс. Награду победителю вручил глава региона.
Также разыграли еще два приза губернатора — «Краса Кубани» и «Надежда Кубани» и приз ЗСК. Он достался жокею Айдамиру Шегужеву и гнедому по кличке Роял Бой.
«Скачки на Кубок губернатора и приз ЗСК стали доброй традицией. Конный спорт сегодня поддержан на всех уровнях власти. Благодаря этому увеличивается число племенных лошадей, а конным спортом занимается все больше молодежи», — сказал Юрий Бурлачко .
Помимо этого, в течение дня разыграли призы атамана Кубанского казачьего войска, хлеборобов Кубани, памяти Н.И. Кондратенко.
В рамках мероприятия прошел традиционный конкурс дамских и детских шляпок, выступили лучшие творческие коллективы региона. Для гостей провели ремесленные мастер-классы. Для детей организовали катание на лошадях.
Почти половину племенного поголовья в регионе составляют лошади чистокровной верховой породы. Также на Кубани разводят тракененскую, кабардинскую, арабскую, ахалтекинскую и тяжеловозов. На территории края работают два ипподрома, сертифицированных для проведения испытаний племенных лошадей. Это Краснодарский и «Барсук» в Павловском районе.
Господдержка отрасли в текущем году превышает 115 млн рублей. За последние два года объем средств увеличен почти вдвое, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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